Vrees voor carrière 'nieuwe LeBron James': te veel gewicht voor zo'n explosiviteit

De nieuwste spierbundel in de NBA, een man met een lichaam als een reus en de hoops van een springveer. Maar is die combinatie wel gezond voor een topsporter? Steeds meer mensen beginnen te twijfelen over het verdere verloop van de carrière van fenomeen Zion Wiliamsson.

Wiliamsson kwam in de NBA met een lichaam dat veel mensen angst aanjoeg. 130 kilo voor 2m01. Daarnaast sprong hij verticaal zo'n 1m15 de lucht in. Da's een détente waar weinigen aan geraken. Maar wat doet zulk atletisme met de gewrichten? Weinig goeds, zo blijkt, want de ster van de New Orleans Pelicans staat nu al bijna tien maanden aan de kant met een voetblessure.

Eerder had hij ook al een paar zware knieblessures. Intussen zou zijn gewicht nog toegenomen zijn. Het maakt dat er zwaar wordt getwijfeld of hij met dat lichaam wel een toekomst heeft in de NBA. De impact op zijn gewrichten en pezen is zo groot dat er medisch gezien terechte twijfels zijn.