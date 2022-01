NBA: topper tussen Stephen Curry en Giannis Antetokounmpo, Memphis Grizzlies krijgen het niet onder de markt

Vannacht staat een echte topper op het programma in de NBA, want de Golden State Warriors nemen het op tegen de Milwaukee Bucks. Het wordt zo een wedstrijd tussen Stephen Curry en Giannis Antetokounmpo.

In de NBA staan deze nacht de Golden State Warriors en de Milwaukee Bucks tegenover elkaar. Beide ploegen zijn uitstekend bezig (30 overwinningen, 10 nederlagen voor Golden State en 26 overwinningen en 17 nederlagen voor Milwaukee) dit seizoen en het belooft ook een duel in het duel te worden, want in deze wedstrijd staan Stephen Curry en Giannis Antetokounmpo tegenover elkaar.

Ook de Memphis Grizzlies zijn aan een sterk seizoen bezig met 29 overwinningen en 14 nederlagen. Memphis krijgt vannacht de Minnesota Timberwolves tegenover zich, een ploeg om in de gaten te houden met onder meer Karl-Anthony Towns.

Verder komen ook de Brooklyn Nets en LA Clippers in actie. De Nets spelen tegen de Oklahoma City Thunder, terwijl de Clippers het zullen opnemen tegen de New Orleans Pelicans. Tenslotte spelen de Denver Nuggets tegen de Portland Trail Blazers.