Slechte start voor Antwerp Giants in tweede ronde Europe Cup: ook derde uitwedstrijd draait uit op een nederlaag

De Antwerp Giants zijn er niet in geslaagd om hun derde uitwedstrijd in de tweede ronde van de Europe Cup te winnen. De Belgische club verloor met 86-72 van het Italiaanse Reggio Emilia.

De Antwerp Giants hadden hun eerste twee wedstrijden in de tweede ronde van de Europe Cup verloren en dus wilden ze alles op alles zetten in de derde wedstrijd. Ze kregen echter een lastige tegenstander voorgeschoteld met Reggio Emilia, de leider in de groep.

De Belgische club begon niet slecht in Italië, maar uiteindelijk kon Reggio Emilia al snel overnemen. Uiteindelijk wonnen de Italianen ook met duidelijke 86-72 cijfers. Daardoor blijven de Antwerp Giants op de laatste plaats staan in haar groep.