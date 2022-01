🎥 Giannis loodst Milwaukee naar vlotte zege in topper tegen Golden State, Brooklyn zwaar onderuit

Een echte topper, daar ga je voor op het puntje van je stoel zitten. Giannis & co waren tegen Golden State echter oppermachtig: Milwaukee zette de wedstrijd eenvoudig naar zijn hand. Het tegenovergestelde moest gezegd worden van Brooklyn, dat thuis onderuit ging tegen OKC.

Milwaukee - Golden State: op papier was het een affiche die niet enkel spektakel, maar ook spanning moest opleveren. Bij de rust was Milwaukee echter al zegezeker. Mede omdat Giannis Antetokounmpo zo'n beetje van alles deed in deze wedstrijd: met 30 punten, 12 rebounds en 11 assists had de Griek een triple-double beet. Zijn ploeg zegevierde met 118-99.

Na een druk programma buitenshuis miste Brooklyn de energie om op eigen terrein de klus te klaren tegen Oklahoma. Durant kreeg rust en zijn ploegmaats kenden vooral defensief problemen. Bij Oklahoma mocht guard Gilgeous-Alexander doen wat hij wou: met zijn 33 punten was hij de man van de match. Met 109-130 was de eindstand duidelijk.

Voorts blijft Memphis de zeges maar opstapelen: met 116-108 boekte het tegen Minnesota zijn elfde overwinning op rij. De LA Clippers begingen een uitschuiver in New Orleans (113-89), terwijl Denver zwaar uitpakte tegen Portland (140-108).