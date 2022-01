OFFICIEEL: Christophe Beghin is niet langer de trainer van de Antwerp Giants

Bij de Antwerp Giants wisselen ze sterke resultaten af met zwakke wedstrijden en daar is Christophe Beghin nu het slachtoffer van geworden. In onderling overleg is er beslist om afscheid te nemen van de trainer.

Christophe Beghin is niet langer de trainer van de Antwerp Giants. De Belgische ploeg maakte het nieuws zelf bekend op sociale media. Beghin was al 2,5 jaar actief als trainer van de Giants. Toen nam hij over van Roel Moors.

Toch was het niet eenvoudig om de sterke resultaten van onder Moors te evenaren. De Giants wisselden goede prestaties af met mindere mindere wedstrijden en daardoor is er beslist om nu een nieuwe weg in te slaan zonder Beghin.