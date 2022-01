🎥 Golden State scoort met ogen dicht en geeft Chicago pak slaag, ook Phoenix wint buitenshuis

Golden State heeft zijn scorend vermogen weer teruggevonden. Chicago werd op een pak slaag getrakteerd, de Warriors kwamen bijna aan 140 punten. Ook Phoenix, die andere topploeg uit de Western Conference, won buitenshuis.

Het is voor Chicago al een fantastisch seizoen geweest tot dusver, maar deze keer kwamen de Bulls er niet aan te pas. Een nederlaag met 42 punten verschil: die hakt er wel in. Golden State verzorgde de show en zegevierde met 96-138.

Ook Phoenix Suns is opnieuw een overwinning rijker. De verplaatsing naar Indiana bezorgde Phoenix niet al te veel problemen. Met 94-112 beslechtte Phoenix het pleit in zijn voordeel. Opvallend is dat de zegereeks van Memphis erop zit. Memphis had elf keer na mekaar gewonnen, maar verslikte zich in Dallas (85-112).