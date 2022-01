NBA: klassieker tussen Chicago Bulls en Boston Celtics, stugge tegenstander voor LA Lakers

Deze nacht staan er heel wat wedstrijden op het programma in de NBA. De affiche van vandaag is ongetwijfeld de klassieker tussen de Chicago Bulls en de Boston Celtics. Daarnaast komen ook de LA Lakers, Brooklyn Nets en Milwaukee Bucks in actie.

De Chicago Bulls zijn ongetwijfeld de revelatie van dit seizoen in de NBA. De ploeg staat aan de leiding in het oosten en vannacht willen ze hun leiderspositie verstevigen in de klassieker tegen de Boston Celtics. Voor de LA Lakers (21 zeges, 21 nederlagen) wacht een lastige taak. De sterrenploeg met onder LeBron James en Russell Westbrook neemt het op tegen de Denver Nuggets, die boven de Lakers staan in het klassement met 21 overwinningen en 19 nederlagen. Andere toppers die in actie komen, zijn onder meer de Brooklyn Nets en Milwaukee Bucks. De Nets nemen het op tegen de New Orleans Pelicans, terwijl de Bucks het zullen opnemen tegen de Toronto Raptors. Daarnaast staat er ook nog een topper op het programma tussen de Philadelphia 76ers en de Miami Heat. Andere wedstrijden: Portland Trail Blazers - Washington Wizards New York Knicks - Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder LA Clippers - San Antonio Spurs Orlando Magic - Dallas Mavericks