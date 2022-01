BNXT League: Oostende blijft maar winnen, Bergen haalt het na spannende match van Mechelen

Oostende is aan een indrukwekkende reeks bezig in de BNXT League. Tegen Leuven won het namelijk al haar veertiende wedstrijd op rij. Bergen won dan weer met het kleinste verschil van Mechelen (82-81).

Er valt voorlopig niet veel te doen aan Oostende in de BNXT League. De leider won voorlopig al haar wedstrijden en staat dan ook duidelijk aan de leiding in het klassement. Ook Leuven kon niet stunten tegen Oostende. Het werd 77-90.

Mechelen leek dan weer op weg naar de zege tegen Bergen, maar niets was minder waar. Bergen had nog een sterk slotoffensief in huis en haalde de wedstrijd alsnog binnen met 82-81. In de andere wedstrijd haalde Aalst het van Brussels met 78-62.