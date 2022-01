Milwaukee Bucks gaan onderuit tegen Toronto Raptors, Brooklyn Nets winnen wel hun wedstrijd

Heel wat topploegen in het oosten hebben vannacht punten laten liggen. Zo verloren de Bulls van de Celtics, maar ook de Milwaukee Bucks hebben niet kunnen winnen. Daarnaast verloren de Miami Heat hun topper tegen de Philadelphia 76ers, waardoor de Brooklyn Nets als enige een goede zaak doen.

De Milwaukee Bucks namen het vannacht op tegen de Toronto Raptors, maar bij Toronto wilde Pascal Siakam duidelijk indruk maken. Hij was goed voor een triple-double (30 punten, 10 rebounds en 10 assists), waardoor de Raptors wonnen met 103-96.

Ook de Miami Heat gingen ten onder, want ze verloren in de topper van de Philadelphia 76ers met 109-98. De Brooklyn Nets konden dan wel weer winnen. Ze haalden het met 105-120 van de New Orleans Pelicans na 27 punten en 15 assists van James Harden.

Andere wedstrijden:

LA Clippers - San Antonio Spurs: 94-101

Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder: 107-102