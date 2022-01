🎥 Utah en Phoenix halen uit op verplaatsing, Golden State net zwaar onderuit in Minnesota

Topploegen Utah, Phoenix en Golden State maakten elk hun verhaal mee op verplaatsing. Utah en Phoenix behaalden een vlotte overwinning in respectievelijk Denver en Detroit. Golden State moest dan weer toestaan hoe Minnesota makkelijk afstand nam.

De ruime overwinning van Utah in Denver was wel opvallend, want de laatste tijd ging het een stuk moeizamer voor de Jazz. De terugkeer van center Rudy Gobert na zijn coronabesmetting was wel een surplus. Met zijn aanwezigheid onder de borden hadden ook de ploegmaats de kans om het beste uit zichzelf naar boven te halen. Dankzij een sterk vierde kwart won Utah met 102-125.

Phoenix liet uit bij Detroit dan weer de wet van de sterkste gelden. Een verrassing was het allerminst dat Phoenix daar kon uithalen. Het domineerde doorlopend, vooral in offensief opzicht liep alles naar wens voor de bezoekers. Detroit had daar geen antwoord op: het werd 108-135.

Van Golden State is geweten dat het offensief ook sterk voor de dag kan komen, maar het was vermoeid door een druk programma en moest het in Minnesota stellen zonder Curry en Green. Dat scheelt al een slok op een borrel. Bij Minnesota zagen ze en grepen ze hun kans om de scalp van Golden State te pakken: de thuisploeg haalde het met 119-99.