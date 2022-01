Maar liefst 12 wedstrijden in NBA komende nacht: topper tussen Utah Jazz en LA Lakers, ook lastige opdrachten voor Brooklyn Nets en Chicago Bulls

Deze nacht komen maar liefst 24 ploegen in actie in de NBA. Zo staat er een echte kraker op het programma tussen de Utah Jazz en de LA Lakers, terwijl ook de Brooklyn Nets en de Chicago Bulls tegenover een lastige tegenstander staan.

De LA Lakers (21 overwinningen, 22 nederlagen) zijn de laatste dagen iets minder bezig en vannacht krijgen LeBron James en co opnieuw een moeilijke klus, want ze nemen het op tegen de Utah Jazz. De Jazz staan op de derde plaats in het westen met 29 zeges en 14 nederlagen.

Ook de Brooklyn Nets en Chicago Bulls krijgen het niet onder de markt vannacht. De Nets (27 zeges, 15 nederlagen), met onder meer James Harden en Kevin Durant, spelen tegen de Cleveland Cavaliers (26 zeges, 18 nederlagen), terwijl de Bulls (27 overwinningen, 14 nederlagen) tegen de Memphis Grizzlies (30 overwinningen, 15 nederlagen) spelen.

Andere ploegen om naar uit te kijken, zijn de Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks en LA Clippers. De 76ers spelen tegen de Washington Wizards, de Bucks tegen de Atlanta Hawks en de Clippers zullen het opnemen tegen de Indiana Pacers. Ook de Phoenix Suns komen in actie, want zij spelen tegen de San Antonio Spurs.

Andere wedstrijden:

New Orleans Pelicans - Boston Celtics

Charlotte Hornets - New York Knicks

Portland Trail Blazers - Orlando Magic

Toronto Raptors - Miami Heat

Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks