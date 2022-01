Rustige avond in de NBA: slechts vier ploegen, waaronder de Golden State Warriors, komen in actie

De voorbije nacht kwamen maar liefst 24 ploegen in actie in de NBA, waardoor het komende nacht een pak rustiger is in de Amerikaanse competitie. Er zullen namelijk maar 4 ploegen in actie komen.

Met de Golden State Warriors komt wel één van de betere ploegen in de competitie in actie. De Warriors staan namelijk op de tweede plaats in het westen. Ze moeten enkel de Phoenix Suns voor zich laten. De ploeg van onder meer Stephen Curry en Klay Thompson (31 overwinningen, 12 nederlagen) krijgt een haalbare kaart vannacht, want Golden State speelt tegen de Detroit Pistons (10 overwinningen, 32 nederlagen). De andere wedstrijd van vannacht gaat tussen de Minnesota Timberwolves en de New York Knicks. Een wedstrijd waarbij beide ploegen zeer aan elkaar gewaagd zijn, want Minnesota heeft 21 overwinningen en 22 nederlagen, terwijl de Knicks aan 22 zeges en 22 nederlagen zitten.