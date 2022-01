🎥 Golden State komt op eigen terrein niet in de problemen, sterk Oostende dwingt belle af in Europa

Ons rondje basket brengt ons zowel in de VS als in Europa. Golden State is niet in de problemen gekomen deze keer. De jongste weken waren de resultaten een tikje wisselvalliger, Detroit werd echter geen enkele kans gegund. In Europees verband is Belgisch landskampioen Oostende nog niet uitgeteld.

Eerst maar eens stilstaan bij de match van Golden State, dat Detroit over de vloer kreeg. De thuisploeg miste nog altijd de geblesseerde Green, maar recupereerde Curry. Het was echter de volledige teamprestatie die maakte dat Golden State bij de rust al zijn schaapjes op het droge had. Het werd uiteindelijk 102-86. Minnesota ging in New York winnen met 110-112 in de enige andere match in de NBA.

In Europees verband moest Oostende aan de bak in de Champions League: het had de eerste wedstrijd bij het Bosnische Igokea verloren. Thuis moest er dus gewonnen worden. Oostende maakte er meteen werk van en scoorde in het eerste kwart 22 punten op rij. Bij 30-5 was de match al gespeeld en ook nadien hield de Oostendse pletwals aan. Met 85-64 werd de stand in de serie op 1-1 gebracht en een 'belle' afgedwongen.

Ook werd er overigens nog een competitiematch in België afgewerkt. Leuven kreeg in de BNXT League het bezoek van Luik. Een paar keer kon Luik een tussenspurt van Leuven ongedaan maken, in de tweede helft lukte dat echter niet meer. Eindstand: 78-62.