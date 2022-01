26 ploegen in actie in de NBA vannacht: kraker tussen Memphis Grizzlies en Milwaukee Bucks, LA Lakers willen bevestigen na winst tegen Utah Jazz

Deze nacht staan er maar liefst 13 wedstrijden op het programma in de NBA, wat betekent dat 26 ploegen in actie komen. Uiteraard moeten dus heel wat grote ploegen aan de bak in deze Amerikaanse competitie.

De topper om naar uit te kijken, is de match tussen de Memphis Grizzlies en de Milwaukee Bucks. De Grizzlies zijn uitstekend bezig met 31 overwinningen en 15 nederlagen, terwijl ook de Bucks sterk bezig zijn met 27 zeges en 19 nederlagen. De LA Lakers willen dan weer bevestigen na hun knappe overwinning tegen de Utah Jazz. De Lakers (22 overwinningen, 22 nederlagen) zullen het opnemen tegen de Indiana Pacers (15 zeges, 29 nederlagen). Andere grote ploegen die in actie komen, zijn de Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, Utah Jazz en Chicago Bulls. Zo moet ook Chicago een echte topper afwerken tegen de Cleveland Cavaliers. Brooklyn speelt tegen de Washington Wizards, Philadelphia tegen de Orlando Magic en Utah tegen de Houston Rockets. De LA Clippers spelen dan weer tegen de Denver Nuggets. Andere wedstrijden: Charlotte Hornets - Boston Celtics Minnesota Timberwolves - Atlanta Hawks Portland Trail Blazers - Miami Heat Toronto Raptors - Dallas Mavericks Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs Detroit Pistons - Sacramento Kings