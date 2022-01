🎥 Dominerende Embiid evenaart zijn beste prestatie ooit met vijftiger(!), Utah begaat een uitschuiver

Joel Embiid heeft uitgepakt met zo'n monsterprestatie, waar hij wel toe in staat is. Een vijftiger kreeg hij achter zijn naam. En 47 van die 50 punten scoorde de center van Philadelphia in 3 kwarts verbluffend. Bij de topploegen in de NBA beging enkel Utah een uitschuiver.

Hij deed er ook nog eens 12 rebounds bij, maar het waren vooral zijn 50 punten waarmee Embiid aandacht en lof oogste. In het vierde kwart speelde hij nog slechts 58 seconden. Als hij langer op het parket gestaan had, had hij ongetwijfeld nog meer gescoord. Nu evenaarde hij al zijn beste prestatie ooit. De 50 punten van Embiid hielpen Philadelphia tegen Orlando ook aan winst: 123-110. Er waren nog wel andere individuele glansprestaties te noteren. Jokić scoorde voor Denver 49 punten en kreeg een triple-double achter zijn naam. Dat was dan wel na een verlenging. Denver haalde het zo van de LA Clippers in overtime met 130-128. Dončić maakte dan weer 41 punten voor Dallas, dat Toronto versloeg met 102-98. Tal van topploegen kwamen ook in actie. Brooklyn ontsnapte in de hoofdstad door Washington te verslaan met 118-119. Chicago beëindigde de zegereeks van Cleveland met 117-104. Milwaukee kon rekenen op een sterke Giannis Antetokounmpo om afstand te nemen van Memphis (126-114). Utah kreeg dus wel te maken met een nederlaag: het verloor met 111-116 van Houston.