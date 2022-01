Chicago Bulls en Milwaukee Bucks tegenover elkaar in de NBA, haalbare kaart voor LA Lakers

Het wordt vannacht opnieuw druk in de NBA, want er komen 22 ploegen in actie. De topper van de nacht is ongetwijfeld de wedstrijd tussen de Chicago Bulls en de Milwaukee Bucks. Daarnaast spelen de LA Clippers tegen de Philadelphia 76ers en komen ook de Lakers, Warriors en Nets in actie.

De Chicago Bulls en de Milwaukee Bucks zijn allebei aan een uitstekend seizoen bezig in de NBA. De Bulls hebben 28 overwinningen en 15 nederlagen, terwijl de Bucks aan even veel zeges zitten, maar wel 19 keer hebben verloren. Vannacht staan beide topploegen tegenover elkaar. Ook voor de Philadelphia 76ers wacht een topmatch. Philadelphia, 26 overwinningen en 18 nederlagen, neemt het op tegen de LA Clippers. De club doet het misschien iets minder met 22 zeges en 24 nederlagen, maar het blijft een ploeg om in de gaten te houden. Voor de LA Lakers en Brooklyn Nets wachten dan weer haalbare kaarten. De Lakers spelen tegen de Orlando Magic, terwijl de Nets de San Antonio Spurs zullen bekampen. De Golden State Warriors nemen het dan weer op tegen de Houston Rockets, terwijl de Utah Jazz tegenover de Detroit Pistons staan. De Memphis Grizzlies krijgen dan weer wel een lastige tegenstander met de Denver Nuggets van Nikola Jokic. Andere wedstrijden: Toronto Raptors - Washington Wizards Portland Trail Blazers - Boston Celtics Oklahoma City Thunder - Charlotte Hornets Miami Heat - Atlanta Hawks