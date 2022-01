Golden State Warriors laten zich verrassen en verliezen na overtime van de Indiana Pacers

De Golden State Warriors hebben deze nacht een verrassende nederlaag geboekt. De ploeg van onder meer sterspeler Stephen Curry raakte namelijk niet voorbij de Indiana Pacers, die na een overwinning tegen de LA Lakers nu ook de scalp van de Warriors konden pakken.

De Golden State Warriors staan mee bovenin het klassement in het westen, maar vannacht hebben ze wel een zeldzame nederlaag geboekt. Het was een gelijke stand tegen de Indiana Pacers na de reguliere tijd, waardoor er dus overtime gespeeld moest worden.

Daarin konden de Pacers aan het langste eind trekken, want het werd uiteindelijk 121-117 in het voordeel van Indiana. Stephen Curry haalde wel maar liefst 39 punten voor de Warriors, maar het was dus niet voldoende voor de overwinning.