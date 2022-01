Oostende naar 1/8e finales van Champions League basketbal na overwinning in beslissende wedstrijd tegen Igokea

Oostende heeft het geflikt. De Belgische landskampioen in het basketbal is er in geslaagd om de 1/8e finales te bereiken in de Champions League basketbal. Ze konden hun beslissende wedstrijd tegen het Bosnische Igokea tot een goed einde brengen.

Er stond donderdagavond een cruciale wedstrijd op het programma voor Oostende. Na een nederlaag en een overwinning tegen het Bosnische Igokea werd er namelijk een derde wedstrijd afgewerkt om te bepalen wie door mocht naar de 1/8e finales in de Champions League. Bij de rust stond Oostende nog 43-39 achter, maar na een zeer spannende tweede helft wist Oostende het alsnog naar zich toe te trekken. Het werd uiteindelijk 77-83, waardoor de Belgische landskampioen dus doorgaat naar de volgende ronde.