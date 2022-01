Phoenix Suns laten zich niet verrassen door Luka Doncic en co, New York Knicks lijken goede vorm kwijt te zijn

In de NBA stonden kwamen deze nacht niet zo veel ploegen in actie. De Phoenix Suns haalden het van de Dallas Mavericks van Luka Doncic, terwijl de New York Knicks niet voorbij de New Orleans Pelicans konden geraken. Hieronder vindt u deel één van de uitslagen van deze nacht.

De Phoenix Suns kregen een lastige tegenstander voor zich met de Dallas Mavericks, maar ze konden het wel tot een goed einde brengen. De Suns haalden het namelijk met 109-101. Doncic deed het goed voor de Mavericks met 28 punten, maar het was dus niet voldoende voor de overwinning. Ook Booker haalde 28 punten voor de Suns. De New York Knicks hebben dan weer hun wedstrijd verloren. Ze verloren met 102-91 van de New Orleans Pelicans, waardoor de Knicks nu op 22 overwinningen en 24 nederlagen staan. Valanciunas was de matchwinnaar bij de Pelicans met 18 punten en 10 rebounds.