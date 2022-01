🎥 Bucks winnen topper en Warriors hebben buzzer-beater nodig, Antwerp wint met 40 punten verschil in beker

Competitie in de NBA en beker in België, dat had het basket te bieden. De Bucks en Warriors hebben er weer een overwinning bij, al moesten beide teams daar wel voor werken. Milwaukee won de topper tegen Chicago, Golden State had een buzzer-beater van Curry nodig.

Milwaukee en Chicago strijden in de Eastern Conference voor een zo goed mogelijk plaatsje. Beide teams scoorden niet zo vlot, met uitzondering van Chicago-speler DeRozan, die goed was voor 35 punten. Milwaukee legde echter voldoende winnaarsmentaliteit aan de dag om de match over de streep te trekken. Het haalde het met 94-90.

Golden State dreigde tegen Houston, dat recent Utah al een nederlaag aansmeerde, af te stevenen op een verlenging. Zoals vaak was Curry, die een moeilijk wedstrijdbegin kende, de reddende engel. Zijn jumper 'at the buzzer' bezorgde de Warriors alsnog een 105-103-overwinning. Ook Utah (111-101 tegen Detroit) en Brooklyn (102-117 bij San Antonio) wonnen hun wedstrijd. Miami verloor wel, met 110-108 bij Atlanta.

In België ging alle aandacht naar de kwartfinales van de beker. In enkele affiches is de spanning al weg na de heenwedstrijd. Antwerp won bijvoorbeeld met liefst 40 punten verschil in Mechelen (77-117). De terugmatch is overbodig. Brown was de uitblinker met 27 punten. Ook Limburg staat er goed voor na een 67-86-overwinning in Leuven. Brussels haalde het thuis van Aalst met 79-70.