Komende nacht onder meer Utah tegen Golden State in NBA; drie halvefinalisten bekend in Belgische beker

Er staan vannacht heel wat leuke wedstrijden op het programma in de NBA. De leukste wedstrijden lijken ongetwijfeld Utah Jazz - Golden State Warriors en LA Lakers - Miami Heat te zullen worden.

Met de Utah Jazz en de Golden State Warriors staan twee sterke ploegen uit het westen tegenover elkaar. Utah zit aan 30 overwinningen en 16 nederlagen, terwijl de Warriors 33 overwinningen en 13 nederlagen heeft.

Ook de LA Lakers komen nog eens in actie. De ploeg van LeBron James (23 zeges, 23 nederlagen) krijgt echter wel een zware affiche met de Miami Heat. Miami doet het uitstekend met 29 zeges en 17 nederlagen.

Een andere topper is dan weer de wedstrijd tussen de Memphis Grizzlies en de Dallas Mavericks. Andere wedstrijden om naar uit te kijken zijn Brooklyn Nets - Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs en Chicago Bulls - Orlando Magic.

Andere wedstrijden:

LA Clippers - New York Knicks

Boston Celtics - Washington Wizards

Portland Trail Blazers - Toronto Raptors

Atlanta Hawks - Charlotte Hornets

Detroit Pistons - Denver Nuggets

Update: In de Belgische basketbeker zijn de volgende wedstrijden al afgewerkt. In de kwartfinales won Antwerp zijn terugmatch van Mechelen met 90-89, won Aalst van Brussels met 82-70 en verloor Limburg van Leuven met 61-72. Door zijn ruime zege in de heenmatch gaat Limburg wel door, ook Antwerp en Aalst zijn geplaatst voor de halve finales. Oostende won de heenmatch van zijn kwartfinale met 96-58 van Bergen.