🎥 Golden State haalt het in defensieve clash van Utah, nederlagen voor Brooklyn en Chicago

Golden State en Utah hebben er een echte clash van gemaakt. De nadruk lag op het defensieve: zoveel mogelijk shots betwisten was de boodschap. Golden State had aan het eind twee punten meer gescoord. Net als Utah leden ook Brooklyn en Chicago nederlagen.

Golden State moest het stellen zonder Thompson en het driepuntshot van Curry viel slechts 1 keer binnen. De thuisploeg vond een andere manier om te winnen: in defensief opzicht een enorme mentaliteit aan de dag leggen. Dat deed Utah ook wel en zo werd deze topper een nagelbijter. Een driepuntpoging van Bogdanovic en de rebound van O'Neale leverden in de slotseconden niet het verhoopte resultaat op: het bleef 94-92.

In de Eastern Conference ondertussen gingen Brooklyn en Chicago onderuit op verplaatsing. Brooklyn had weinig in de pap te brokken tegen Minnesota en moest zich neerleggen bij een 136-125-verlies. Chicago verloor met nog ruimere cijfers, ondanks de 41 punten van DeRozan. De teamprestatie van Orlando was veel beter: dat won dan ook met 114-95.

Ondertussen is het Miami dat na een sterke reeks op kop staat in het oosten. Het heeft er ook weer een overwinning bij, want het nam in eigen huis de maat van de LA Lakers. De Lakers teerden vooral op LeBron James (33 punten), Miami had echter een voldoende grote voorsprong uitgebouwd en haalde het met 113-107.