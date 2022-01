Jayson Tatum toont nog maar eens zijn klasse in de NBA: 51 punten, waarvan 9(!) driepunters

Jayson Tatum is al enkele jaren één van de sterkhouders bij de Boston Celtics en deze nacht heeft hij nog maar eens getoond waarom hij zo'n groot potentieel heeft. Tatum was namelijk goed voor 51 punten.

De Boston Celtics hebben deze nacht een indrukwekkende zege geboekt tegen de Washington Wizards. Ze gaven de Wizards namelijk geen schijn van kans, want het werd een duidelijke 87-116 overwinning voor Boston.

De grote man bij de Celtics, was Jayson Tatum. Hij was overal op het veld terug te vinden en vond ook nog eens de vlot de weg naar de ring. Zo was Tatum goed voor maar liefst 51 punten. Hij scoorde 9 driepunters en was daarnaast ook nog eens goed voor 7 assists en 10 rebounds.