🎥 Booker dirigeert met hulp van Paul Phoenix naar zevende zege op rij tegen Utah, Chicago wint nipt

Devin Booker en Chris Paul hebben nog eens laten zien hoe belangrijk ze zijn voor Phoenix. Utah kwam over de vloer. Dat moest dus een topaffiche worden, maar Utah miste wel sterkhouders Mitchell en Gobert. Phoenix beschikte wel over zijn smaakmakers en die etaleerden hun klasse.

Al weerde Utah zich wel nog zo goed mogelijk. Meer zelfs, het leidde met twee punten bij het ingaan van het laatste kwart. Booker bleef echter scoren en kwam uiteindelijk uit op 33 punten. En Chris Paul verdeelde in het vierde kwart het spel uitstekend van op de point guard: hij kwam slechts één rebound te kort voor een triple-double. Phoenix won met 115-109, de zevende zege op rij voor de Suns.

Chicago heeft ook nog een keertje kunnen winnen, al scheelde dat geen haar. Nochtans stond het in het derde kwart op een gegeven moment 28 punten voor. Match gespeeld, zo leek het. Niets was minder waar, want Oklahoma kwam nog bijna helemaal terug. De driepunter van Muscala 'at the buzzer' volstond net niet om de comeback te vervolledigen: met 110-111 pakte Chicago toch de zege.

Er waren voorbije nacht nog twee andere wedstrijden in de NBA: Cleveland won in eigen huis na een spannend duel van New York met 95-93. Ook New Orleans plezierde de thuisfans: het versloeg Indiana met 117-113.