🎥 LeBron James neemt Brooklyn te grazen en Golden State haalt uit, onwaarschijnlijke comeback van Clippers

Opnieuw spektakel alom in de VS, met LeBron James die tegen Brooklyn nog eens zijn duivels ontbond. Bij Golden State konden ze rekenen op de inbreng van verschillende spelers op weg naar een eenvoudige zege. En dan was er nog die comeback van de Clippers.

Een goed moment voor dus voor LA. Vooraf was er al goed nieuws voor de Lakers, want ze zagen Anthony Davis terugkeren uit blessure. Het was wel nog LeBron James die met zijn 33 punten de ploeg uit bij Brooklyn op sleeptouw nam. Brooklyn moest het dan weer stellen zonder Durant (knieblessure) en Irving (ongevaccineerd). De Lakers wonnen met 96-106.

In hun Conference blijft Golden State op nummer 2 staan. Het heeft er wel een overwinning bij: Dallas kon de Warriors geen moment in de problemen brengen en keerde met een pak slaag huiswaarts. Bij Golden State haalden liefst zeven spelers dubbele cijfers. De derde overwinning op rij was dan ook één met een enorm verschil: 130-92.

Het opvallendste wedstrijdverloop in de andere duels speelde zich af in Washington - LA Clippers. OOk daar kwam een ruime kloof tot stand: Washington leidde op een gegeven moment met 66-31. Maar het strafste moest nog komen: de Clippers wisten die achterstand helemaal uit. Een drieputner en een 4-pojnt-play van Kennard maakten het in de laatste negen seconden helemaal te gek: het werd nog 115-116 voor de Clippers.