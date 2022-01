Ann Wauters gaat in ware basketbalstad aan de slag als assistent-coach van WNBA-kampioen

Assistent-coach zijn van de WNBA-kampioen: met die mooie uitdaging gaat Ann Wauters aan de slag. Haar actieve carrière als speelster zit er nog maar net op of Wauters haalt de coach in zich dus meteen naar boven.

Chicago is natuurlijk een echte basketbalstad en vooral gelinkt aan mannenploeg Chicago Bulls. Vorig seizoen versloeg Chicago Sky Phoenix Mercury in de WNBA-finale met 3-1, de eerste titel voor Chicago in het vrouwenbasket. Aan Wauters dus om de speelsters bij te staan die hun titel gaan verdedigen.

"Ik vind het heel spannend om deze kans te krijgen om deel uit te maken van de staff bij Chicago Sky. Mijn spelerscarrière kunnen afsluiten op de Olympische Spelen met de Belgische nationale ploeg was een droom die uitkwam. Ik ben klaar om de volgende stap in mijn professionele carrière te zetten", kondigt Wauters aan op de site van haar nieuwe werkgever.

Wauters zal in Chicago werken onder hoofdcoach James Wade. "Ik ken James al meer dan 20 jaar. Ik kijk er naar uit om van hem en van de volledige staff te leren. We gaan hard werken om opnieuw de titel te behalen." Ann Wauters kent de WNBA uiteraard door en door. Als speelster was ze vroeger in Amerika actief bij Cleveland, New York, San Antonio, Seattle en Los Angeles.