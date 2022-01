Heel wat toppers in de NBA vannacht: Milwaukee Bucks tegen Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns tegen Utah Jazz

Vannacht komen opnieuw heel wat ploegen in actie in de NBA. Zo zijn er ook enkele toppers, want de Milwaukee Bucks spelen tegen de Cleveland Cavaliers, terwijl de Phoenix Suns de Utah Jazz zullen bekampen.

De Milwaukee Bucks zijn aan een uitstekend seizoen bezig, maar vannacht krijgen ze met de Cleveland Cavaliers een taaie klant. Ze staan zeer dicht bij elkaar in het klassement, want de Bucks hebben 30 overwinningen en 19 nederlagen, terwijl de Cavaliers aan 29 zeges zitten en 19 nederlagen. Wie daar nog ver boven staan, zijn de Phoenix Suns. Phoenix zit aan 37 overwinningen en 9 nederlagen, maar ook zij staan voor een moeilijke match vannacht, want de Suns spelen tegen de Utah Jazz (30 zeges, 18 nederlagen). Daarnaast komen nog enkele leuke ploegen in actie. De Brooklyn Nets, vorige nacht nog verloren van de LA Lakers, spelen tegen de Denver Nuggets, de Chicago Bulls tegen de Toronto Raptors, de Memphis Grizzlies tegen de San Antonio Spurs en de Dallas Mavericks tegen de Portland Trail Blazers. Andere wedstrijden: Charlotte Hornets - Indiana Pacers LA Clippers - Orlando Magic Sacramento Kings - Atlanta Hawks New York Knicks - Miami Heat