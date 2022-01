Milwaukee Bucks verliezen topper van Cleveland Cavaliers, LaMelo Ball en Luka Doncic zijn goed voor een triple-double

De Milwaukee Bucks zijn er vannacht niet in geslaagd om de topper tegen de Cleveland Cavaliers te winnen. Wel waren er overwinningen voor de Charlotte Hornets en de Dallas Mavericks na indrukwekkende prestaties van Ball en Doncic. Hieronder vindt u de laatste uitslagen van vannacht.

De Milwaukee Bucks stonden deze nacht tegenover de Cleveland Cavaliers, maar een overwinning konden de Bucks niet uit de brand slepen. Cleveland was met 99-15 te sterk. Kevin Love speelde een sterke wedstrijd voor de Cavaliers met 25 punten en 9 rebounds.

LaMelo Ball en Luka Doncic maakten dan weer indruk. Ball was goed voor 29 punten, 10 rebounds en 13 assists in de 158-126 zege van de Charlotte Hornets tegen de Indiana Pacers. Doncic haalde dan weer 15 punten, 10 rebounds en 15 assists in de 132-112 zege van de Dallas Mavericks tegen de Portland Trail Blazers.

Andere wedstrijden:

Toronto Raptors - Chicago Bulls: 105-111

LA Clippers - Orlando Magic: 111-102