Nieuwe nederlaag voor Brooklyn Nets, meer dan 40 punten voor Devin Booker bij Phoenix Suns

In de NBA stonden vannacht heel wat wedstrijden op het programma. Zo zijn de Brooklyn Nets er opnieuw niet in geslaagd om te winnen, terwijl de Phoenix Suns het wel konden halen in de topper van de Utah Jazz.

De Brooklyn Nets stonden na hun nederlaag tegen de LA Lakers tegenover de Denver Nuggets. Ook nu werd het een nederlaag voor de Nets, want Denver was met 124-118 te sterk voor Brooklyn. Jokic was de grote man bij de Nuggets met 26 punten, 10 rebounds en 8 assists. Daarnaast stond er ook een topper tussen de Phoenix Suns en de Utah Jazz op het programma. Phoenix maakte indruk en haalde het uiteindelijk met 105-97. Devin Booker speelde een geweldige partij met 43 punten en 12 rebounds. Andere wedstrijden: New York Knicks - Miami Heat: 96-110 Sacramento Kings - Atlanta Hawks: 104-121 Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs: 118-110