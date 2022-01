Oostende plaatst zich als laatste ploeg voor de halve finales van de Beker van België

Oostende heeft zich als laatste ploeg kunnen plaatsen voor de halve finales van de Beker van België. Het won na de heenwedstrijd ook de terugwedstrijd tegen Bergen. Het werd 77-81 voor Bergen.

Oostende kon in haar terugwedstrijd van de kwartfinales in de Beker van België niet echt meer in de problemen komen tegen Bergen. In de heenwedstrijd had Oostende namelijk duidelijk gewonnen met vlotte 96-58 cijfers.

Toch wilde Oostende ook graag de terugwedstrijd winnen. Bij de rust zag het er niet zo naar uit, want Bergen stond met 44-35 voor. Toch trok de leider in de Belgische competitie alsnog de wedstrijd naar zich toe, want Oostende won nog met 77-81.