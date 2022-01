Ook LA Lakers krijgen code van Joel Embiid niet gekraakt, nieuwe overwinning voor Golden State Warriors

De LA Lakers zijn er donderdagnacht niet in geslaagd om te winnen van de Philadelphia 76ers. Philadelphia kwam nooit in de problemen en won de wedstrijd vlot met 87-105. Ook de Golden State Warriors konden vlot hun wedstrijd winnen.

Er stonden deze nacht maar twee wedstrijden op het programma in de NBA. In één van deze wedstrijden haalden de Philadelphia 76ers het met duidelijke 87-105 cijfers van de LA Lakers, LeBron James was er niet bij, terwijl Joel Embiid goed was voor 26 punten, 9 rebounds en 7 assists.

Ook de Golden State Warriors hebben een nieuwe overwinning aan hun seizoen toegevoegd. De Warriors wonnen met 115-124 van de Minnesota Timberwolves. Stephen Curry was nog maar eens de grote man bij Golden State met 29 punten, 8 rebounds en 6 assists.