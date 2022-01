Starters pool voor All-Star Game is bekend: LeBron James en Kevin Durant zijn beide een kapitein

Vannacht werd de starters pool voor de All-Star Game bekendgemaakt in de NBA. Deze tien spelers zullen namelijk aan de wedstrijd beginnen in de speciale wedstrijd. De twee spelers die uit deze mannen mag kiezen, zijn LeBron James en Kevin Durant.

Sinds enkele jaren bestaat de All-Star Game niet meer uit een wedstrijd tussen het westen en het oosten, maar mogen de twee spelers met de meeste stemmen kiezen uit de spelers die daarna de meeste stemmen hebben gekregen.

Het is wel al duidelijk welke tien spelers aan de wedstrijd moeten beginnen. Zo is in het westen LeBron James, Nikola Jokic, Stephen Curry en debutanten Andrew Wiggins en Ja Morant gekozen. In het oosten werd er gekozen voor Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, DeMar DeRozan, Joel Embiid en Trae Young.

Welke speler bij welke ploeg staat hangt volledig af van LeBron James en Kevin Durant. Zij kregen de meeste stemmen en gaan de ploegen dus mogen samenstellen. Binnenkort komen er nog de bankzitters bij.