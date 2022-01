🎥 Golden State klopt Brooklyn en Miami verliest kraker met 3 verlengingen, Oostende pakt uit in Belgische topper

Golden State - Brooklyn was sowieso een affiche om naar uit te kijken en ook Miami was betrokken in een beklijvende match. Spektakel genoeg dus opnieuw in de NBA. Van die drie teams kon enkel Brooklyn juichen. In België was er onder meer winst voor kampioen Oostende.

Brooklyn moest het stellen zonder Durant en Harden, maar kon deze keer wel de ongevaccineerde Kyrie Irving opstellen. Die nam zijn ploeg op sleeptouw met 32 punten. Bij Golden State duurde het een tijd eer hun sterkhouders hun stempel konden drukken. De tandem Curry-Thompson zorgde dan toch voor de laatste 17 punten van het team. Net genoeg voor de overwinning: het werd 110-106. Miami, de nummer 1 in de Eastern Conference, kreeg Toronto over de vloer. Dat dwong met late vrijworpen een eerste verlenging af (100-100). Daarin scoorden beide teams elk slechts vijf punten. Ook aan het eind van de tweede verlenging was de strijd nog niet gestreden (114-114). Bij een stand van 120-122 waren er nog bijna twee minuten te spelen. Nadien scoorde enkel Toronto nog met vrijworpen. Het haalde het zo met 120-124. Spanning was er niet in de topper die in België op het programma stond. Oostende kende geen genade met Antwerp, dat enkele sterkhouders miste: 111-91. In de stand worden nummer 2 Antwerp en nummer 3 Leuven op de hielen gezeten door Mechelen. Dat klopte Leuven met 74-65. Charleroi versloeg Brussels met 77-68, Bergen zegevierde nipt tegen Aalst met 87-84..