🎥 Enorm zware rammeling voor Milwaukee, Phoenix maakt achterstand goed en wint tiende keer op rij

Het verdedigen van een titel loopt niet altijd over rozen, vraag dat maar aan Milwaukee. Terwijl Phoenix in het westen de lakens blijft uitdelen, kan Milwaukee dat momenteel niet in het oosten. Het staat in zijn Conference momenteel vijfde, de nederlaag tegen Denver doet de wenkbrauwen fronsen.

Omdat het verschil zo groot was. Milwaukee werd in eigen huis de hele wedstrijd gedomineerd. Het slaagde er maar niet in om de tegenstander te beletten om te scoren. Bij Denver tekende sterkhouder Nikola Jokić present met 18 punten, 15 assists en 9 rebounds: net geen triple-double. Na 48 minuten prijkte 100-136 op het scorebord: Milwaukee moet zich toch even bezinnen.

Utah is er niet veel beter aan toe dan Milwaukee, integendeel. Het leed ook een kansloze nederlaag, op het terrein van Minnesota (126-106). Karl-Anthony Towns was de gevierde man bij Minnesota met een triple-double: 31 punten, 11 rebounds en 10 assists. Chicago hield evenzeer de overwinning thuis. Met dank aan gebalanceerd aanvalsspel klopte het Portland met 130-116.

Het is vooral Phoenix dat in de NBA de ene overwinning na de andere behaalt. De zege tegen San Antonio was al de tiende op rij. Al dreigde die reeks wel beëindigd te worden: Phoenix stond bij aanvang van het laatste kwart 79-91 achter. Het zou in dat laatste kwart 36 punten scoren: voldoende om op en over de Spurs te gaan en nog met 115-110 te winnen.