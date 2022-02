🎥 Stephen Curry ontploft nog een keertje met veertiger, 76ers verslaan Memphis na verlenging

Als Stephen Curry in zijn dagje is, pas dan maar op. De guard was nog eens goed voor een veertiger bij het bezoek van Golden State aan Houston. Dat had ook impact op het resultaat, want Golden State trok aan het langste eind. Voorts was vooral Philadelphia-Memphis een intense clash.

Stephen Curry zat de laatste tijd een beetje in een dip, maar daar was in Houston helemaal niets van te merken. Hij nam het meeste hooi op zijn vork en trof dan nog bij bijna zestig procent van zijn pogingen raak. Een ferme hulp ook voor Golden State, dat met 108-122 kon zegevieren. Voor Golden State is het al de zesde overwinning op rij. Philadelphia en Memphis zijn na een sterke reeks opgerukt naar de top drie in respectievelijk de Eastern en de Western Conference. Ze gaven nu mekaar partij, al was Philadelphia-sterkhouder Embiid er niet bij. Ook zonder hem ging Philadelphia het best van start. Memphis-speler Morant dwong wel een verlenging af (111-111). Daarin was Maxey beslissend in de slotminuut: hij hielp de 76ers aan een 122-119-zege. Nog een opvallend resultaat was de pandoering die Miami slikte. Het zit momenteel wel met een blessurecrisis en is zijn eerste plek in de Eastern Conference ook kwijt aan Chicago. Boston profiteerde om een hele vlotte overwinning te behalen: het nam op eigen terrein de maat van Miami met 122-92.