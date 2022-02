🎥 Devin Booker loodst een Phoenix in topvorm nu ook voorbij Brooklyn, Miami verslikt zich opnieuw in Toronto

Phoenix blijft dé ploeg in vorm, zeker als smaakmaker Devin Booker zijn dagje heeft. Ook Brooklyn heeft de Phoenix-trein niet kunnen stoppen: de Suns behaalden al hun elfde overwinning op rij. Miami ziet in de Eastern Conference Chicago weer afstand nemen.

De leider in de NBA blijft maar winnen. Het helpt uiteraard als je een Devin Booker in het team hebt. In de thuiswedstrijd tegen Brooklyn was de shooting guard goed voor 35 punten. Het werd een vrij vlotte zege, met Phoenix dat al uitliep in het eerste kwart en in het vervolg van de partij die voorsprong succesvol kon verdedigen. Dat leverde een eindstand op van 121-111.

Van Brooklyn mag dan weer wat meer verwacht worden dan de huidige zesde plek in de Eastern Conference. Nummer 2 Miami heeft voor de tweede keer in korte tijd verloren van Toronto. Nochtans deed Adebayo (32) punten er alles aan om Miami aan de zege te helpen. Toronto zette daar de inbreng van Trent Jr. (33 punten) tegenover. De score van Anunoby in het slot was beslissend: Toronto haalde het met 110-106.

Miami ziet in de rangschikking Chicago dus de marge weer wat vergroten: dat versloeg Orlando met 126-115. Ook Milwaukee boekte een thuiszege: het zette Washington opzij met 112-98. Golden State moest het stellen zonder Stephen Curry op verplaatsing bij San Antonio. Het belette de Warriors niet om met de zege huiswaarts te keren: het werd 120-124.