Antwerp Giants Europees uitgeschakeld en ook Oostende lijdt duidelijke nederlaag in Europa

Zowel Oostende als Antwerp Giants stonden voor een belangrijke Europese afspraak. Antwerp kon zich geen uitschuiver meer permitteren nadat het drie keer op rij in de FIBA Europe Cup had verloren. Oostende ging in de achtste finales van de Champions League op bezoek bij Unicaja.

Zijn drie vorige wedstrijden in zijn groep in de FIBA Europe Cup moest Antwerp op verplaatsing afwerken. Telkens was het uitgedraaid op een nederlaag. In de drie resterende thuismatchen was er nog weinig foutenmarge. Om te beginnen moest Crailsheim Merlins voor de bijl en daar liep het al fout.

De Duitsers bouwden vooral in het tweede kwart hun voorsprong uit, waardoor Antwerp bij de rust al twaalf punten in het krijt stonden. In het laatste deel van de wedstrijd loste Crailsheim het gaspedaal enigszins en konden de Giants nog wat knabbelen aan de achterstand. Meer zat er niet in. Het werd 69-79, na vier nederlagen op rij zijn de Antwerp Giants Europees uitgeschakeld.

TWEEDE HELFT IS ER TEVEEL AAN VOOR BCO

Landskampioen Oostende maakte de verplaatsing naar Malaga voor zijn heenmatch tegen Unicaja, de nummer 12 uit de Spaanse ACB-competie. Tegen een ploeg uit één van de topcompetities is het sowieso altijd lastig. Oostende maakte wel een vroege achterstand zo goed als ongedaan. Het stond bij de rust slechts één puntje achter, maar zag Unicaja in de tweede helft weer vlot afstand nemen. Het eindigde op 75-69.