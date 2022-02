🎥 OFFICIEEL: Limburg United haalt Belgian Lion Tabu in huis als vervanger voor geblesseerde speler

Een Belgian Lion keert terug naar de Lage Landen. Jonathan Tabu gaat voor Limburg United spelen. De point guard moet de vervanger worden van Casey Benson, die kampt met een enkelblessure en wellicht een paar maanden buiten strijd is.

Jonathan Tabu was eerder dit seizoen tijdelijk aan de slag bij het Franse Châlon-Reims. Nu heeft hij opnieuw een akkoord bereikt over een tijdelijk contract met Limburg United. De 36-jarige international moet de nodige rust brengen in het team.

INDRUKWEKKEND PALMARES

"Met deze point guard halen we een hele hoop ervaring in huis", staat op de site van Limburg United te lezen. "Jonathan heeft een indrukwekkend palmares en is zeker geen onbekende in de Belgische competitie. Van 2004 tot 2010 was Jonathan één van de sterkhouders van Spirou Charleroi, waarmee hij 3 keer kampioen werd."

Nadien passeerde Tabu nog de revue bij clubs in Italië, Duitsland, Spanje en Frankrijk, om vanaf heden dus in de BNXT League in actie te komen. Limburg United stelde zijn komst onder meer voor via het onderstaande filmpje.