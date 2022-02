40 van Luka Doncic niet voldoende voor overwinning, Utah Jazz haalt het in lastige wedstrijd van Denver Nuggets

Er werden vannacht heel wat wedstrijden afgewerkt in de NBA. Zo scoorde Luka Doncic maar liefst 40 punten voor de Dallas Mavericks, maar het was niet voldoende voor de overwinning. Hieronder vindt u het tweede deel met de uitslagen van deze nacht.

De Dallas Mavericks kregen met de Oklahoma City Thunder een haalbare kaart voorgeschoteld, maar winnen zat er niet in voor Dallas. Er werd wel overtime gespeeld, maar daarin haalde OKC het met 120-114. Aan Luka Doncic zal het alvast niet gelegen hebben, want de point guard van de Mavericks was goed voor 40 punten.

Daarnaast stond er vannacht een topper tussen de Denver Nuggets en de Utah Jazz op het programma. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, maar Utah trok uiteindelijk aan het langste eind met 104-108.

Andere wedstrijden:

Memphis Grizzlies - New York Knicks: 120-108

Washington Wizards - Philadelphia 76ers: 106-103