Naast Ann Wauters en Emma Meesseman is nu ook andere landgenote op weg naar Chicago Sky

Het zou echter niet bij deze landgenotes blijven, want ook Jullie Allemand zou nu volgens Het Laatste Nieuws de overstap maken van de Indiana Fever naar Chicago Sky. Zo zou Allemand betrokken worden in een ruildeal.

Het gaat om een team-trade tussen de Indiana Fever, Phoenix Mercury en Chicago Sky. Phoenix krijgt Diamond DeShields, Chicago krijgt Allemand en een 2023 1st-round pick van Phoenix en Indiana krijgt Bria Hartley, verschillende picks in 2022 en 2023 en rechten voor een pick swap.

