NBA: derby in Los Angeles op het programma, ook Golden State Warriors, Phoenix Suns en Chicago Bulls komen in actie

In de NBA staan vannacht zes wedstrijden op het programma. Er zijn enkele mooie wedstrijden bij, want zo staat in Los Angeles de derby tussen de Clippers en de Lakers op het programma.

De topper van deze nacht zal in Los Angeles plaatsvinden, want daar staat de derby tussen de LA Clippers en de LA Lakers op het programma. Beide ploegen hadden ongetwijfeld wel meer van het seizoen verwacht, want de Lakers staan op 25 overwinningen en 27 nederlagen, terwijl de Clippers op 26 zeges en 27 nederlagen staan. Ook andere topclubs komen vannacht in actie. De Golden State Warriors spelen tegen de Sacramento Kings, de Phoenix Suns nemen het op tegen de Atlanta Hawks en de Chicago Bulls zullen het opnemen tegen de Toronto Raptors. Andere wedstrijden: Miami Heat - San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves - Detroit Pistons