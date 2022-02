🎥 Zegereeks Phoenix dan toch gestopt, Chicago verliest in verlenging en 1 punt verschil in LA-derby

De zegereeks van Phoenix hield de NBA in de ban. Die is nu toch tot een einde gekomen. Chicago verloor een andere beklijvende match bij Toronto, Golden State en Miami hebben er een zege bij. In de derby tussen de Clippers en Lakers prijkte aan het eind een verschil van één puntje op het scorebord.

Phoenix had reeds elf keer na mekaar gewonnen, een reeks die op zijn einde liep in Atlanta. Daar had één man heel veel mee te maken: Trae Young maakte maar liefst 43 punten. Bij Phoenix zette Booker daar ook wel 32 punten tegenover, maar dat was niet voldoende. Atlanta deed het in de eerste drie kwarts telkens wat beter en dat resulteerde in een 124-115.

De eerste achtervolger op Phoenix in de Western Conference, Golden State, kwijtte zich wel perfect van zijn taak. Het nam afstand van Sacframento en won met 126-114. Chicago, de leider in de Eastern Conference, ging kopje-onder bij Toronto, dat dankzij een tip-in van Barnes in de slotseconde een verlenging afdwong (114-114). In overtime was Toronto de betere en trok het nog aan het langste eind met 127-120.

Miami kruipt zo weer wat dichter bij Chicago: het ging in San Antonio winnen met 95-112. Voorts was het nog uitkijken naar wie de derby van Los Angeles zou winnen. De lay-up van Jackson op vier seconden van het einde maakte er 111-110 van voor de Clippers.