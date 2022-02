Belgian Cat Julie Vanloo heeft al voor derde(!) keer corona en mist WK-kwalificaties, vervangster opgeroepen

Hoeveel pech kan je hebben? Julie Vanloo heeft nu al voor de derde(!) keer corona. De Belgian Cats kunnen haar dus niet inzetten tijdens de WK-kwalificatiematchen die gespeeld worden van 10 tot en met 13 februari. Hanne Mestdagh is haar vervangster.

Julie Vanloo laat op Instagram weten dat ze moet afzeggen voor de WK-kwalificaties. "Met pijn in het hart laat ik jullie weten dat ik opnieuw (derde keer) positief getest heb op Covid-19. Ik zal niet meedoen in de WK-kwalificatiematchen. Ik kan niet geloven dat ik niet bij het team zal zijn in Washington", aldus een trieste Vanloo.

In de Amerikaanse hoofdstad geeft België op 10 februari Puerto Rico partij en een dag later de Verenigde Staten. Op 13 februari staat een ontmoeting met Rusland gepland op de Dominicaanse Republiek. Dat zal allemaal zonder Vanloo moeten doorgaan.

"Gelukkig ben ik niet ziek, maar eerlijk gezegd is dit mentaal een zware klap. Ik weet even niet wat zeggen, maar alles gebeurt voor een reden. Daar zal ik altijd in geloven", besluit Vanloo. Met Hanne Mestdagh is er een vervangster aangeduid die bij de selectie van twaalf speelsters komt.