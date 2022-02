🎥 Utah duwt Brooklyn nog wat dieper in de put, Aalst wint heenmatch in halve finales beker

Utah en Brooklyn zijn twee teams die op een betere notering in de rangschikkingen hadden gehoopt. Het onderlinge duel was een mooie gelegenheid om daar wat aan te doen. Zonder zijn sterkhouders was Brooklyn echter kansloos. In België stond één bekermatch op het menu.

Eerst even de situatie in de VS bellchten, met om te beginnen dus de ruime nederlaag van Brooklyn bij Utah. Terwijl de thuisploeg sterkhouder Mitchell zag terugkeren na een afwezigheid van acht matchen, moesten ze het bij Brooklyn zonder Durant, Harden en Irving doen. Dan weet je het wel. De overwinning van Utah kwam geen moment in gevaar: het werd 125-102.

Brooklyn blijft zo hangen op zijn zesde plek in de Eastern Conference, die nog altijd aangevoerd wordt door Chicago. Een overwinning in Indiana heeft die leiderspositie zelfs nog verstevigd. LeVert maakte nochtans 42 punten voor Indiana. Bij Chicago, dat als geheel beter was, was Vučević topschutter met 36 punten. Eindstand: 115-122. Luka Dončić leidde met 33 punten en een triple-double Dalles voorbij Philadelphia: 107-98.

In België werd de heenmatch van de eerste halve finale van de Beker van België reeds afgewerkt. Die ging tussen Limburg en Aalstar. Na een betere start van Limburg nam Aalst het helemaal over. De thuisploeg maakte het in het slot nog spannend, maar verloor met 70-72. De terugwedstrijd in Aalst staat zondag op het programma.