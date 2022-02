🎥 Topploegen begaan geen misstap in de NBA, Antwerp wint dan toch een keertje in Europa

Vier topploegen die in actie kwamen in de NBA en geen enkele die een misstap beging. We hebben het dan over teams die bij de eerste vier staan in hun Conference. Het werden zelfs allemaal vlotte zeges voor Phoenix, Memphis, Miami en Milwaukee.

De leider in de NBA, Phoenix, had bij de rust de klus al geklaard in Washington. Vooral de prestatie van center DeAndre Ayton viel op: 20 punten en 16 rebounds in net geen 24 minuten speeltijd. Phoenix won met 80-95. Memphis kon weer rekenen op een geweldige Ja Morant (33 punten) en zegevierde met een nog ruimere marge. Orlando kon de Grizzlies niets in de weg leggen: 115-135.

In de Eastern Conference waren nummers 2 en 4 aan het feest. Miami stond bij de rust nog vijf punten in het krijt, maar domineerde uit bij Charlotte het derde kwart volledig. De thuisploeg kreeg in die periode een 8-35 aangesmeerd. De eindstand was 86-104. Ook Milwaukee haalde uit op verplaatsing. Portland ging voor de bijl met 108-137. Spanning was er vooral in LA: de Lakers klopten New York na een verlenging met 122-115.

In Europa gunde de Antwerp Giants hun fans toch een keer hun succesje, hoewel het al is uitgeschakeld in de FIBA Europe Cup. Na vier nederlagen op rij was kwalificatie mathematisch niet meer mogelijk. Het hield Antwerp niet tegen om Kiev wel over de knie te leggen met 83-70. Fridriksson was topschutter bij de Giants met 22 punten.