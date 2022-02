🎥 Chicago staat koppositie in Oosten af na schitterend duel DeRozan-Embiid, Milwaukee vlot voorbij Clippers

DeMar DeRozan en Joel Embiid verzorgden de show in het duel tussen Chicago en Philadelphia. Het Philadelphia van Embiid trok aan het langste eind, waardoor Chicago zijn koppositie in het Oosten moet afstaan aan Miami. Milwaukee boekte dan weer een veelzeggende zege tegen de Clippers.

Het was in het United Center smullen van twee spelers in het bijzonder. DeRozan scoorde maar liefst 45 punten voor Chicago. Embiid was dan weer goed voor 40 punten voor Philadelphia en liet ook een double-double noteren, want de center plukte ook 10 rebounds. Philadelphia was ook beter aan de partij begonnen en dat resulteerde in een 108-119-zege. Miami gaat voorbij Chicago naar de leiding in de Eastern Conference.

LA Clippers - Milwaukee was nog zo'n boeiende affiche. Vooraf dan toch, want erg spannend werd het niet. Na een iets betere start van de Clippers nam Milwaukee het commando helemaal over, met vooral dominant basket in kwarts 2 en 3. Zo werd er een ruim verschil op het scorebord gebracht, met uiteindelijk een eindstand van 113-137.

Nog opvallende uitslagen? Wel, de malaise bij Brooklyn blijft alleszins duren. Harden en Durant konden opnieuw niet spelen, maar Brooklyn kon wel rekenen op de aanwezigheid van Irving. Dat was helemaal niet genoeg om Denver iets in de weg te leggen. Mede omdat Jokić de thuisploeg met een triple-double op weg zette naar de zege: 124-104. Brooklyn is pas zevende in de Eastern Conference.