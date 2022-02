Oostende verliest ook tweede wedstrijd in Champions League basketbal

Een valse start voor Oostende in de 1/8e finales van de Champions League. Ook in de tweede groepswedstrijd ging de Belgische club namelijk onderuit. Oostende verloor met 86-75 van het Roemeense Cluj.

Oostende had haar eerste groepswedstrijd in de 1/8e finales van de Champions League verloren en dus wilde de Belgische kampioen haar tweede groepswedstrijd wel tot een goed einde brengen. Makkelijk ging het echter niet worden, want Oostende stond tegenover het Roemeense Cluj.

In de eerste helft speelde Oostende nog goed mee, want het stond 37-37 bij de rust, maar in de tweede helft speelde Cluj een niveau hoger. Oostende kon niet meer aanklampen en uiteindelijk won Cluj ook met 86-75. Oostende heeft in de 1/8e finales dus nog niet kunnen winnen.