Utah Jazz kennen geen problemen met New York Knicks, ook Golden State Warriors en Miami Heat winnen

De Utah Jazz heeft deze nacht een vlotte overwinning kunnen boeken in de NBA. Ook de Golden State Warriors en Miami Heat maakten hun favorietenrol waar in hun wedstrijd. Hieronder vindt u deel 2 van de uitslagen van deze nacht.

De Utah Jazz namen het deze nacht op tegen de New York Knicks. New York probeerde wel, maar Utah was net iets te sterk voor de Knicks. Het werd uiteindelijk 104-113 na 32 punten, 7 rebounds en 6 assists van Donovan Mitchell.

Ook de Golden State Warriors konden hun wedstrijd winnen deze nacht. Golden State was met 110-98 te sterk voor de Oklahoma City Thunder. De Miami Heat wonnen hun wedstrijd dan weer met 121-100 van de Washington Wizards.