Antwerp Giants boeken mooie overwinning in laatste wedstrijd FIBA Europe Cup

De Antwerp Giants waren al uitgeschakeld in de FIBA Europe Cup, maar in de laatste wedstrijd van de Europese competitie pakte de Belgische ploeg nog uit met een knappe stunt. Zo wonnen de Giants met 101-59 van het nog ongeslagen Reggio Emilia.

De Antwerp Giants speelden dinsdagavond hun laatste wedstrijd in de FIBA Europe Cup. Ze kregen met het Italiaanse Reggio Emilia een lastige tegenstander voorgeschoteld, want de club verloor nog niet in deze Europese competitie.

De Giants maakten echter een sterke indruk en ze konden de Italiaanse club bij momenten helemaal wegspelen. Het was ook te zien in de eindstand, want de Antwerp Giants wonnen de match uiteindelijk met 101-59. Een mooie afsluiter, want het europese avontuur van de Belgische club is voorbij.