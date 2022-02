NBA: kraker tussen Golden State Warriors en Utah Jazz, LA Lakers moeten de rug rechten

Komende nacht staan er in de NBA zes wedstrijden op het programma. De mooiste affiche is de wedstrijd tussen de Golden State Warriors en de Utah Jazz. Daarnaast komen ook onder meer de LA Lakers, Chicago Bulls en Cleveland Cavaliers in actie.

Met de Golden State Warriors en de Utah Jazz staan twee sterke ploegen uit het westen tegenover elkaar. De Golden State Warriors zitten aan 41 overwinningen en 13 nederlagen, terwijl de Jazz aan 33 zeges zitten en 21 nederlagen. Een andere ploeg uit het westen, is de LA Lakers. Voor het seizoen werd er veel van de Lakers verwacht, maar voorlopig kunnen ze niet bevestigen met 26 overwinningen en 29 nederlagen. Vannacht moet gewonnen worden tegen de Portland Trail Blazers. Ook de Chicago Bulls en Cleveland Cavaliers komen in actie. Beide ploegen zijn aan een sterk seizoen bezig in het oosten met 33 zeges en 21 nederlagen. De Bulls spelen tegen de Charlotte Hornets, terwijl de Cavaliers tegenover de San Antonio Spurs staan. Andere wedstrijden: Toronto Raptors - Oklahoma City Thunder Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings